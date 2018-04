Binnenkort betaalt je auto voor jou

Door: ADD

Op het "World Mobile Congress" in Barcelona tonen Honda en creditcardmaatschappij Visa samen een Honda Jazz die zelf zijn brandstofrekening betaalt – met een virtuele credit card.

Die virtuele credit card is eigenlijk een app die deel uitmaakt van het infotainment-systeem. De boordcomputer laat weten wanneer er getankt moet worden en de app leidt de chauffeur vervolgens naar het dichtstbijzijnde tankstation, berekent automatisch de prijs voor de benodigde hoeveelheid brandstof en betaalt de factuur onmiddellijk online.

Ook een hongertje?

De bestuurder hoeft dus niet meer uit te stappen - ervan uitgaande dat er bij het tankstation voor jou getankt wordt en dat er een digitale tegenhanger van de creditcard-app is. Daarnaast kan die app ook de voorraad van het tankstation doorbladeren. Een broodje erbij of een fles motorolie? Geen probleem. Het betalingsproces loopt via de server van Visa, de beveiliging via een token van hen.

En in de praktijk?

In Barcelona lijkt dat allemaal simpel, maar in de realiteit zal het wellicht wat ingewikkelder worden. Benzinestations, parkings, drive-ins en andere dienstverleners gaan immers moeten overeenkomen welke standaard er gebruikt zal worden en vervolgens zullen ze hun apparaten ermee moeten uitrusten. Hetzelfde geldt voor de autofabrikanten en IT-leveranciers.