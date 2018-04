Australiër bedient airco van Engelse Nissan Leaf

Door: ADD

De Australische hacker Troy Hunt slaagde erin vanuit Australië de airconditioning van een Engelse Nissan Leaf over te nemen. Die elektrische auto is van ene Scott Helme en die was wel degelijk op de hoogte van het experiment. Samen legden ze alles vast in een Youtube-filmpje. Daarin is te zien hoe Hunt met slechts een paar commando's de airco van de uitgeschakelde Leaf in werking zet.

Koud kunstje

Hunt maakte gebruik van een zwakke plek in het systeem van Nissans "Connect EV" app. Normaalgezien kan je via die app (CarWings) specifieke informatie over het voertuig raadplegen en de airconditioning programmeren - bijvoorbeeld om de auto voor te verwarmen. Maar de Australiër had alleen het identificatienummer van het voertuig (VIN) en enkele websites nodig om hetzelfde te doen. Met zijn hack kon hij ook andere rijgegevens (datum en tijd, afstand, energieverbruik) van de afgelopen dagen oproepen.

Nissan sluit server

De Japanners reageren nu met het afsluiten van de voor de hack gebruikte server. "We zullen zo snel mogelijk een veilige update voor onze app ontwikkelen en uitvoeren", luidt het in een verklaring.

Als het kalf verdronken is

Volgens hacker Troy Hunt komt deze maatregel echter te laat. Hij had Nissan reeds een maand eerder attent gemaakt op het veiligheidslek. Maar ze reageerden pas als hij de kwestie openbaar maakte.