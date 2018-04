Volvo XC90 Excellence. Weelde heeft een prijs

Door: ADD

Volvo opent de orderboeken voor de absolute luxeversie van de Volvo XC90. Die kan voortaan besteld worden voor luttele € 123.150. De SUV die "Excellence" achter zijn naam kreeg, kreeg ondermeer twee individuele zetels in plaats van een achterbank, vanzelfsprekend met massage-, koelfunctie en uitklapbare voetensteun. Op het Salon van Genève maakt hij binnenkort zijn Europese debuut.

Compleet uitgerust en meer

Tussen de zetels achteraan bevindt zich een verlicht koelvak en om de passagiers te vermaken zitten er twee tablets in de hoofdsteunen. Daarnaast is het nieuwe vlaggenschip van de Zweden vrijwel volledig uitgerust met alle toeters en bellen die in de catalogus te vinden zijn, gaande van een automatische airco met vier zone tot een 1400-watt geluidssysteem.

Onder de motorkap

De Excellence is enkel verkrijgbaar met de plug-in hybride aandrijving. De 407pk-sterke combinatie van viercilinder benzine- en de elektromotor is de krachtigste motor in het XC90-gamma. Die kost bij ons in zijn basisversie € 80.350.