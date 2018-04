Autoverkoop februari 2016: BMW zakt weer weg

Door: BV

De Belgische automarkt was 2016 niet al te sterk begonnen. Maar afgelopen maand februari maakte de sector al meteen een inhaalbeweging. Er werden 44.504 nieuwe wagens ingeschreven. Een stijging met 11,4% ten opzichte van februari 2015. Maar net zoals de wat mindere resultaten van januari toegeschreven konden worden aan een lager aantal werkdagen, speelt een gelijkaardig effect tijdens deze schrikkelmaand februari.

BMW niet langer op 1

BMW kan z’n stunt van afgelopen maand niet herhalen. Het merk zakt weer weg naar een meer natuurlijke positie, onderaan de top vijf. Maar z’n aantal - 3.149 stuks - vertegenwoordigt nog altijd een stijging van 20% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Erboven vinden we in opgaande lijn Opel (3.955 stuks en met +33% de sterkste stijger in de top 10), Volkswagen (4.107), Peugeot (4.342) en Renault (4.369). De complete Top 38 staat zoals steeds op de Auto55.be Facebook-pagina.

Bedrijfsvoertuigen

De bedrijfsvoertuigenmarkt boert ook stevig vooruit. De bestelwagens noteren een vooruitgang van 16,7%. De lichte vrachtwagens gaan 17,4% de hoogte in en de zware jongens (meer dan 16 ton MTM) stijgen met 2%.

En de motoren?

Ja, daar ook positieve resultaten. 21,5% beter dan in februari 2015.