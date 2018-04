Dieselgate: Wist bestuur VW het al veel langer?

Door: ADD

De voormalige bestuursvoorzitter van de VW Group, Martin Winterkorn zou al anderhalf jaar voordat de diesel-affaire uitbrak een technisch rapport opgevraagd hebben over opvallende uitstootproblemen.

Dat meldt de Duitse krant Bild am Sonntag verwijzend naar een vermeende uitspraak van Winterkorn tijdens een verhoor door Amerikaanse advocaten. Zij doen namens de autofabrikant onderzoek naar hoe het zo ver kunnen komen is dat er wereldwijd 11 miljoen gemanipuleerde dieselvoertuigen rondrijden.



Volgens de krant werd Winterkorn al in mei 2014 op de hoogte gebracht over mogelijke onregelmatigheden bij de motorenafdeling waarop hij zijn ingenieurs om een verklaring vroeg. Die zouden hem verzekerd hebben dat het probleem oplosbaar was.

Inschattingsfout?

We kunnen dus met zekerheid stellen dat de ex-ceo al in de lente van 2014 wist dat er ‘iets’ aan de hand was. Het blijft echter onduidelijk of Winterkorn toen voldoende informatie had endus op dat moment de situatie anders had moeten aanpakken.

Volkswagen wilde gisteren geen commentaar geven op de bevindingen.