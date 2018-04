1.400 klanten kopen Aston Martin DB11 zonder te rijden

Door: BV

De Aston Martin DB11 staat nog niet eens een week in de orderboeken en het Britse merk schreeuwt al van de daken wat een succes het niet is.

Al 1.400 klanten hebben een bestelbon getekend. En nog eens 500 hebben hun interesse getoond. De Britten stippen aan dat dit gebeurde nog voor één klant met de auto kon rijden en dat heel wat van de orders werden getekend door mensen die de auto alleen op foto gezien hebben. We gaan er dan ook vanuit dat het perscommuniqué vooral bedoeld is om de investeerders zalf aan het achterwerk te smeren dan om liefhebbers te overtuigen. Of zweren die niet meer bij een testrit?