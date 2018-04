Ford patenteert cinemascherm voor de auto

Door: BV

De strijd tegen de concurrentie wordt in de autosector - net als in andere erg competitieve sectoren - op vele vlakken tegelijk gestreden. En hoewel autobouwers geen glazen bol hebben, komt het er niet zelden ook op neer ervoor te zorgen dat anderen niet met een idee kunnen gaan lopen. Hoe absurd of vergezocht dat soms ook is. Het hoeft zelfs niet helemaal juist te zijn. Zolang het principe maar gedekt is.

Cinema aan boord

Ford registreerde eerder dit jaar al een patent voor een elektrisch auto waarvan je een wiel kon verwijderen om met éénwieler door te gaan, daar waar je de auto niet mag komen. Toen maakten we exact dezelfde bedenking. Ditmaal gaat het om een entertainmentsysteem dat er op de bijhorende tekening verdacht uitziet als een afrolbaar scherm met een projector. Maar de tekst slaat erg algemeen op auto’s met een oprolbaar display of scherm voor het entertainmentsysteem dat de voorruit blokkeert. Een zelfrijdende auto, veronderstellen we, maar dat hoeft volgens het patent niet eens.