Speculeer niet met aandelen, maar met Porsches

Door: BV

Porsche stelde amper een week geleden op het Autosalon van Genève de 911 R voor. Een straat-Elfer die 500pk aan de teugels houdt, die atmosferisch opwekt, en alles naar de achterwielen stuurt via een handbediende zesbak. Een auto die de puristen aan boord moet houden dus. Maar ook eentje die er slechts in een beperkte oplage komt. 991 stuks, want dat is het cijfertje dat de generatie aanduidt.

Je bent te laat

Zelfs als je bij het vernemen van het nieuws meteen naar de dealer zou hebben gebeld, dan was je al te laat. Alle exemplaren waren al op voorhand besproken. En dat betekent natuurlijk ook dat wie wél een orderbon van Porsche op zak heeft, die misschien kan doorverkopen aan een liefhebber die er absoluut één wil. Voor een prijs. En kijk, er staan er al te koop. Voor een aanzienlijke extra overigens, want € 745.000 is verre van niets. En als 991 stuks al als een gelimiteerde oplage te boek staat…