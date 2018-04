Volvo wil uniforme laadstructuur voor EV’s

Door: BV

Hoor je tot de minderheid van mensen die zich tegenwoordig al verplaatst met een elektrische auto, dan heb je wellicht al met je stekker staan knoeien. Dat komt omdat elke autoconstructeur maar z’n eigen ding doet als het op het uitdokteren van een laadstructuur aankomt. Dat is een nachtmerrie voor openbare laadpunten, maar ook voor thuis- en professionele installaties is het niet zo evident. Niet zelden moet je tot de conclusie komen dat de energie wel voorradig is, maar dat je ze niet in je auto krijgt. En dat terwijl elke benzinewagen ongeacht het merk wel hetzelfde vulpistool in z’n tankopening past.

Volvo wil uniformiteit

Volvo roept op tot een gelijkaardige uniformiteit. Het merk wil op z’n nieuwe SPA-architectuur immers snel een hoop plug-in-hybrides en elektrische auto’s op de markt brengen. Ten laatste in 2019 moet de geheel elektrische Volvo een feit zijn. En dan is het wel handig als je klanten overal stroom kunnen tappen.

De Zweden zijn niet de eersten om tot die conclusie te komen, maar verschillende autobouwers die er eerder al voor aan tafel gingen zitten, konden het niet eens worden.