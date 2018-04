Studie: 37% kan geen band vervangen, 13% kan niet tanken

Door: BV

De Britse AA, dat is de wegenwacht aldaar, spendeert almaar meer tijd aan het verhelpen van erg simpele problemen. De mechaniciens van de pechverhelper spenderen gemiddeld 3 uur per werkdag aan het verhelpen van zaken die met moeite beschouwd kunnen worden als een panne. Met voorsprong de belangrijkste daarvan is het wisselen van een band. Op de tweede plaats staat het vervangen van lampjes. Elke maand moet de AA 35.000 banden wisselen.

Meer dan 10% kan niet zelf tanken

Uit een rondvraag bij de AA abonnees blijkt dat liefst 37% van de mensen zichzelf onvoldoende zeker voelt om zelf een reservewiel te monteren. En dat is nog niet eens het meest verontrustende. Ook nog eens 13% van alle bestuurders zegt onvoldoende zeker te zijn om zelf te tanken! Dat laten ze bij voorkeur aan een partner, een pompbediende of een personeelslid over. De AA informeerde ook naar welke rijbaan er moest gebruikt worden op een lege autostrade, en ook daar bleef 8% het antwoord schuldig.

Meer scholing

De Britten pleiten dan ook voor betere scholing als het op het oplossen van simpele problemen aankomt. Hoe je een band verwisselt, bijvoorbeeld. Of hoe je lampjes in een auto vervangt. Een overzicht van klusjes die je net zo goed zelf kan doen aan je auto vind je hier. Daarnaast weet de AA ook dat 65% van de mensen slechts problemen aanpakt in het kader van een autokeuring. Pas dan is er interesse in een degelijke oplossing.