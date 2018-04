Raad eens? Maserati stelt nieuwe modellen uit

Door: BV

Het lijkt wel alsof de plaat bij de ganse Fiat-group op repeat staat. Al lange tijd trouwens. Uitstel voor nieuwe Alfa Romeo’s is schering en inslag. Alleen al voor de Giulia… het aantal keren dat dat project werd vertraagd is niet meer op je handen te tellen. En hoewel er in Genève eindelijk meer motoren werd toegevoegd (die dan weer lang niet zo toegankelijk bleken als eerst beloofd), staat het model nog steeds niet bij de dealer.

Uitstel bij Maserati

Bij Maserati stond op het Autosalon van Genève de Levante te blinken. De SUV van het Italiaanse merk kwam daarmee een decennium later dan eerst voorspeld. Maar laat dat vooral de pret niet drukken. Het nieuwe model zou Maserati moeten stuwen in de richting van een jaarlijks productievolume van 75.000 exemplaren. Niet alleen, natuurlijk, maar samen met twee andere nieuwe modellen. Een nieuwe GranTurismo en GranCabrio en de aanstormende Alfieri - een rechtstreekse rivaal voor de Porsche 911. En wanneer we schrijven aanstormende… bedoelen we eigenlijk dat er nog helemaal niet aan het model gewerkt wordt.

Tegen 2020 dan?

Het verkoopstarget van 75.000 stuks wordt opgeschoven naar 2020. Voorlopig. En het is al de tweede keer dat Maserati die doelstelling met 2 jaar opschuift. Enkele jaren geleden was 2016 het magische jaar. Tot die tijd krijgt de vervanging van de GranTurismo de prioriteit. En de Alfieri die sinds z’n voorstelling als concept car in 2014 deel uitmaakt van het plan? Daar wil het merk nu zelfs geen datum meer op zetten… Liefhebbers van Italiaanse merken krijgen in elk geval voldoende tijd om te sparen.