Deze Chinees was ooit een Citroën C5

Door: BV

Je kijkt naar de Aeolus A9. Het nieuwe topmodel van de Chinese autobouwer Dongfeng, die gebruik maakt van het platform van de Citroën C5.

Dongfeng heeft in China niet alleen een joint venture met PSA Peugeot Citroën, het bedrijf heeft ook 14% van de aandelen van de Franse groep in handen. Daarvoor betaalde het in 2014 € 800 miljoen. Cash die PSA toen broodnodig had. Maar er staat uiteraard ook wat tegenover. Dongfeng bouwde al de Citroën C5 voor de Chinese markt en deze Aeolus A9 zal op dezelfde band gemaakt worden. Aan het uiterlijk zie je het verwantschap in elk geval niet meer. Onder de kap komt één enkele motor: een 1.8l viercilinder met turbo.