Seat voor het eerst sinds 2008 winstgevend

Door: BV

In 2014 maakte Seat nog € 66 miljoen verlies. Maar in 2015 ging het al veel beter. Het bedrijf wist € 8,3 miljard omzet te realiseren. Een stijging van 11%. Bovendien wist Seat een betere productmix aan de man te brengen. Meer dure auto’s, met meer opties, wil dat zeggen. Per verkochte auto steeg het inkomen met 3,5%. De afzet ging ook omhoog tot 400.000 exemplaren. Leg al die beetjes samen en de Spaanse VW-dochter realiseert winst, zelfs na de aftrek van de kosten voor dieselgate-affaire. Na aftrek van de belastingen blijft er € 6 miljoen over.