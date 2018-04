Elektrische Jaguar is feit in 2018

Door: BV

Op het Autosalon in New York heeft Jaguar zelf niets nieuws te vertellen. Maar iedereen die wat voorstelt in het bedrijf, zakt wel af naar The Big Apple voor de obligate golf interviews. En dan kom je al eens wat te weten. Dat een elektrische Jaguar, waarover eerder al meermaals werd gespeculeerd, nu definitief op de planning staat voor 2018.

Grote verrassing

Designdirecteur Ian Callum zegde in een onderhoud met Auto Guide dat het merk op een ‘grote verrassing’ broedt. Dat suggereert eerder dat de elektrische Jaguar een apart model wordt. En dat terwijl het meer voor de hand ligt dat het om stopcontactversies gaat van bestaande modellen. De F-Type en F-Pace om specifiek te zijn, want de Britten depondeerden inmiddels de typenamen I-Type en I-Pace. Het is natuurlijk evenmin uitgesloten dat Callum de boel wat spectaculairder voorstelt dan het eigenlijk is. Dat is van alle tijden en sectoren…