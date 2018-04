Door: ADD

Oostenrijkse brandweerlui konden op Paaszondag voorkomen dat een reisbus met kinderen uit België van een helling gleed. In Großarl (Salzburger Land) raakte die bij het achteruitrijden met een achterwiel van de weg af, dreigde om te kantelen en zo een helling af te glijden.

Evenwichtsoefening

De 47 passagiers moesten ongeveer 20 minuten links in de bus gaan zitten totdat de brandweer het voertuig kon beveiligen. ‘Als de kinderen uitgestapt zouden zijn, zou het gewicht van de bus zich verplaatst hebben waardoor de bus omgekanteld zou zijn.’, aldus commandant Josef Prommegger van de vrijwillige brandweer van Großarl in de Salzburger Nachtrichten. De situatie was volgens hem erg gevaarlijk. Bijna drie uur hadden ze nodig om de bus weer veilig op de weg te krijgen.

Snel vergeten

Niemand raakte gewond, de chauffeurs, begeleiders en scholieren kwamen er met de schrik vanaf. Na de lunch stonden de kinderen allemaal al op de skipiste.