Weyts pompt 2 miljard in nieuwe Ring om Brussel

Door: BV

Het heeft even geduurd, maar de overheid heeft nu in de gaten dat weefbewegingen (waar verkeer elkaar moet kruisen of gedwongen van vak wisselen) incidenten en files in de hand werken. De Brusselse ring kent een abnormaal groot aantal weefbewegingen in vergelijking met ringwegen rond vergelijkbare steden in het buitenland. En daar wil minister Weyts (N-VA) met € 2 miljard wat aan doen.

41 kilometer extra fietspad

Weyts wil niet alleen investeren in de ringweg zelf. Hij wil ook meer alternatieven aanreiken. Daarom komt er in elk geval 41km extra fietspad. En er zijn eveneens 3 nieuwe tramlijnen in het plan opgenomen. De fietspaden zullen zo’n € 70 miljoen kosten, met inbegrip van 10 fietsbruggen en 9 fietstunnels. De extra tramlijnen zijn wat prijziger: een half miljard.

20 kilometer parallelweg

Weyts wil op de ring zelf het doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer van elkaar scheiden. Daarom komt er 20 kilometer parallelweg. En het viaduct van Vilvoorde krijgt er een vierde rijstrook bij.

In 2019 van start

De werken aan de Brusselse ring zullen in 2019 van start gaan. En aangezien het de overheid in onze contreien meestal al een jaar kost om ergens een nieuwe laag asfalt te gieten, mag niet verwonderen dat de duur van de werken wordt geschat op niet minder dan vier jaar. Dat worden er dus wellicht zes.