​Wat je moet weten over de kilometerheffing (en wat er allemaal misloopt)

Door: ADD

Vanaf morgen, 1 april, geldt er in België een kilometerheffing voor alle binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens van meer dan 3,5 ton die op de autosnelwegen en ringwegen rijden. Bussen, mobilhomes en landbouwvoertuigen zullen vooralsnog geen tol moeten betalen.

Viapass

Het project is een samenwerking van de drie Gewesten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) en kreeg de overkoepelende naam Viapass. Het akkoord werd al in 2011 gesloten, maar treedt nu pas effectief in werking. Voor de nummerplaatherkenning zijn er 40 vaste camera-installaties geplaatst.

Problemen met boordcomputer

Alle vrachtwagens moeten uitgerust worden met een zogenaamde On Board Unit (OBU), die het aantal gereden kilometers op de tolwegen detecteert. Die boordcomputer wordt geproduceerd door Satellic, een dochteronderneming van Deutsche Telekom en het Oostenrijkse bedrijf Strabag. Maar het regent momenteel klachten van transportbedrijven over laattijdige leveringen en onoplosbare technische mankementen aan de toestellen. Op de vraag om uitstel van de kilometerheffing omwille van die stroom klachten, wilde Viapass echter niet ingaan.

Door de mazen van het net

De OBU moet permanent ingeschakeld zijn op de openbare weg. Overtredingen hierop worden beboet met een geldstraf van € 1.000 euro per geval. Die boetes moeten nalatige transporteurs afschrikken, maar het controlesysteem blijkt helemaal niet waterdicht. Buitenlandse overtreders die zonder OBU onderweg zijn, kunnen niet opgespoord worden omdat er geen sluitende verbinding met buitenlandse databanken is. Als ze pech hebben, worden ze op heterdaad betrapt en van de weg geplukt. Maar in de meeste gevallen zullen ze eenvoudigweg door de mazen van het Belgische net glippen.