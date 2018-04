Eén familie verkoopt dit weekend... 127 auto's

Door: BV

Je kan één auto hebben. Je kan een paar auto’s hebben. Of je kan zo veel auto’s hebben dat je er onmogelijk nog mee kan rijden. Eén familie uit de Amerikaanse staat Michigan verzamelde zo maar eventjes 127 auto’s. En het wil ervan af. Dit weekend gaan ze allemaal de deur uit.

Van 1908 tot 2010

De collectie gaat van de hand omdat de patriarch van de familie is overleden. Die liet in zijn testament stipuleren dat de auto’s niet verdeeld mochten worden onder z’n nakomelingen omdat dat tot wrijvingen zou kunnen leiden over wie exact welke auto kreeg. In plaats daarvan krijgt iedereen z’n deel van de opbrengst en is er geen discussie.

De meeste voertuigen uit de verzameling zijn uit de jaren vijftig, maar ze gaat terug tot 1908. De recentste auto uit de collectie is dan weer van 2010. Het overgrote deel is van Amerikaanse makelij en merken als Oldsmobile, Ford, Lincoln en Cadillac zijn het best vertegenwoordigd. Maar er zijn ook enkele geïmporteerde merken bij. 7 Mercedessen, 2 Rolls-Royce en 1 Suzuki bijvoorbeeld. De duurste exemplaren worden geschat op $ 90.000. De goedkoopste op amper $ 1.500.