Fiat frist Fiorino op

Fiat lift zijn werkpaardje dat in 1977 voor het eerst op de markt kwam. Visueel verandert er weinig aan de zowel als bestel- als als personenwagen verkrijgbare Fiorino. Zijn front werd licht herwerkt en er is een nieuw velgendesign. Voor de rest werd er aan de uitrusting gesleuteld om de Fiorino iets comfortabeler te maken. Zo is er nu een infotainmentsysteem met 5-inch touchscreen en een mooier stuurwiel met bedieningsknoppen.

Het motorengamma

Dat bestaat uit twee diesels met 1.3 liter cilinderinhoud (80 en 90pk) en een 1.4-liter benzinemotor met 77pk. Terwijl benzine en kleine diesel iets sterker te worden, moet de krachtigere diesel 5pk inleveren. De bivalente 1.4 CNG levert in aardgasmodus net als voorheen 70pk. Alle motoren voldoen aan de Euro 6-norm. Nieuw in het aanbod is het Ecojet pakket, dat onder meer een start-stop-systeem omvat. In combinatie met de geautomatiseerde transmissie zou de kleine diesel nu slechts 3,9 liter verbruiken.

Het laadruim

In de Fiorino past nog steeds 2,8 kubieke meter met een maximum gewicht van 660kg. Dankzij een optionele, volledig inklapbare voorste passagierszetel kan je ook een last van maximaal 2,50 meter lang meenemen.

De prijs

Die blijft onveranderd met een catalogusprijs vanaf € 9.920 excl. BTW.