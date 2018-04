Kalina NFR: sneller was een Lada nog nooit

Door: BV

De snelste Lada ooit. Dat was niet eens zo’n moeilijke klus om te klaren, denken we. Als we je zeggen wat de 1.6l benzinemotor (een gewoon atmosferisch exemplaar) onder de kap presteert, begin je wellicht al je verwachtingspatroon bij te stellen: 136pk. Meer krijgt Lada er niet uitgeperst.

Prestaties

Nu is zo’n Kalina natuurlijk geen tonnen zwaar. Maar toch: 9,2 tellen sprinttijd is maar net aan de juiste zijde van wat je sportief kan noemen. Daarmee worden eerdere beloftes niet ingelost. En je neemt er in elk geval de maat van een hedendaagse Renault Clio RS of Ford Fiesta ST niet mee. Hij heeft wel een behoorlijk lange adem, deze Kalina. Stamp lang genoeg het gaspedaal zo ver mogelijk voor je uit, en je tikt finaal 203 km/u aan. Meer dan 200 in een Lada…