Belgisch automerk Imperia is failliet

Door: BV

De wedergeboorte van het oude Belgische automerk Imperia met een sportieve hybride GT mag niet zijn. Het merk is door de rechtbank failliet verklaard. Er is een curator aangesteld die alsnog op zoek moet naar een overnemer. Dat die missie slaagt, is niet uitgesloten. Het bedrijf heeft de Imperia GT immers al zo goed als klaar. Een ei zo na productierijp exemplaar stond in 2013 al op het Autosalon van Brussel.

Imperia bestaat sinds 2008, maar het bedrijf Green Propulsion, dat door de universiteit van Luik werd opgericht, bestaat al sinds 2001.