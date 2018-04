Belasting op diesel gaat omhoog

Door: BV

De regering heeft, zoals bekend, een gaatje van € 2,2 miljard in de begroting te vullen. Als een gezin centen tekort heeft, moet het gewoon de broeksriem aanhalen. Bij de overheid betekent het dat je je gewoon van extra inkomsten bedient. En dat je besluit van te doen alsof een deel van de uitgaven niet bestaat.

€ 400 miljoen die naar de veiligheid gaat, zit in de laatste categorie. Die wordt ‘buiten de begroting’ gehouden. Maar er wordt ook wat meer gegraaid. De taks op sterke drank ging al de hoogte in en nu gebeurt hetzelfde voor online gokspelen. En de accijnzen op tabak gaan de hoogte in.

Wie met een diesel rijdt, zal ook helpen met de achterstand dicht te rijden. Daarop zal de belasting ook de hoogte ingaan. De taks op diesel werd op 1 november ook al eens verhoogd. Aan de pomp (overzicht van de actuele brandstofprijzen vind je hier) wordt dat voorlopig nog gecompenseerd door de erg lage olieprijzen.