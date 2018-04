BMW heeft beste maand ooit achter de rug

Door: ADD

BMW heeft in maart 2016 voor de eerste keer op een maand tijd meer dan 200.000 auto's verkocht. Bij het merk BMW steeg de omzet ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar met 2,9 procent tot 201.000 auto's. Over de hele groep gezien (dus BMW, Mini en Rolls-Royce) werden er 240.659 voertuigen verkocht, dat is een stijging van 3,5 procent.

Positieve trend zal aanhouden

Dit was "de beste maand ooit", zei Ian Robertson vanmorgen in München. De marketing en salesbaas ziet de toekmost alvast positief tegemoet: “Ik ben ervan overtuigd dat deze positieve trend zich wereldwijd zal voortzetten naarmate het jaar vordert".

Geholpen door Mini Clubman

Vooral de vraag naar de onlangs geïntroduceerde Mini Clubman zwengelde de verkoop aan. Mini leverde vorige maand 6,6 procent meer auto’s uit.

Eerste kwartaal

In de eerste drie maanden van dit jaar ging de verkoop van de BMW Group dankzij de toegenomen vraag in Europa en Azië met 5,9 procent de hoogte in. 557.600 voertuigen werden er al aan de man gebracht. Dit ondanks de aanzienlijk tanende verkoop in Amerika.