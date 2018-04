56 flitspalen beschadigd

Door: BV

Afgelopen jaar werden in Vlaanderen 56 flitpsalen beschadigd. Voldoende voor een herstellingskost van € 176.256. Dat laat Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts weten na een schriftelijke vraag van Vlaams Belang. Het aantal is gevoelig hoger dan in 2014 toen 48 flitskastjes beschadigd geraakten, met een factuur van € 172.000 tot gevolg.

Inslag van een vreemd voorwerp

Eén flitspaal werd afgelopen jaar in brand gestoken. Dat schijnt een efficiënte manier te zijn om ze uit te schakelen. Er was één geval van grafitti. Ernstiger is het aantal aanrijdingen. De flitspalen staan niet zelden op inherent gevaarlijke posities en in 16 gevallen werden ze aangereden. Of daarbij gewonden vielen, werd niet gepreciseerd. De meest voorkomende oorzaak van beschadiging is ‘inslag van een vreemd voorwerp’. Dat wordt evenmin verder uitgeklaard.

8 beschadigingen waren voldoende om een vervanging van de flitspaal in kwestie noodzakelijk te maken. In het totaal raakten 14 flitspalen buiten dienst.