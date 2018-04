Jaguar en Land Rover overal onder hetzelfde dak

Door: BV

We hebben hier bij auto55.be op regelmatige basis te doen met de garagehouders. Die worden immers almaar meer uitgezogen door de autoconstructeurs (operationele marges van 1% zijn geen uitzondering, en dat neigt al een beetje naar uitbuiting) en moeten het ook met hun grillen stellen. In één of ander kantoortje bedenkt een marketeer dat gouden letters toch beter zijn dan zilveren, dat de showroom vloer zus of zetel zo nodig heeft en je kan aan het verbouwen. Of aan het bouwen. Een extra showroom bijvoorbeeld. Zo moest Mini ooit weg bij BMW, wordt DS nu verdreven van bij Citroën en zullen we binnenkort de eerste AMG-toonzalen vinden naast die van Mercedes. Bij Jaguar Land-Rover gaat het even andersom. Daar zal elke verdeler binnenkort beide aanbieden. En ja, dat mag in één toonzaal. Maar aan de verbouwing ontsnapt het net toch niet.

Er is namelijk een nieuwe ‘corporate identity’. Die houdt onder meer in dat de buitenkant van de showrooms wordt bekleed met een donkergrijze kleur, terwijl er aan de binnenkant ook wijzigingen volgen. Kwestie van beide merken mooi en kwalitatief in te kaderen. Vanaf 1 juni moeten de eerste Belgische dealers al omgeschakeld zijn.