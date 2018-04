Nieuwe Mini is... appartement

Door: BV

In zowat alle drukbevolkte gebieden - en dat zijn er almaar meer - is betaalbaar wonen een uitdaging. Eentje die Mini graag helpt overwinnen, al was het maar omdat het merk dan in de verf kan zetten dat het creatief kan omspringen met de beschikbare ruimte. En dat merk vindt dat het perfect past bij de perfecte stad. Daarom bedachten z’n ingenieurs ook eens een oplossing voor huisvesting: een appartement dat zopas is voorgesteld op het Salon del Mobile in Milaan.

Commune

Je kan maar beter goed opschieten met je buren, want het delen van ruimte staat centraal. Verschillende uitklapbare modules zorgen ervoor dat je keukentoestellen, het werkblad of zelfs de geluidsinstallatie kan delen met je buren. Ofwel zet je je woning open, ofwel schuif je ze door als eenheden. Mini wil dus ook het sociale aspect ervan promoten.