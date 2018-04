Gerucht: VW begraaft Beetle

Door: ADD

Komt er in 2018 een nieuwe VW Beetle of zullen we hem binnen twee jaar uitwuiven? Amerikaanse media willen ons alvast het laatste doen geloven.

Feit is alleszins dat verkoop van de VW Beetle in de Verenigde Staten sterk gedaald is. En daar moest hij het echt wel van hebben, want in andere delen van de wereld is de New Beetle nooit een succes geweest.

Derde minder

In 2013 produceerde VW in hun fabriek in Puebla (Mexico) nog 109.000 Beetles. Twee jaar later waren het er nog slechts iets meer dan de helft: 64.000 stuks. En dieselgate dit jaar zal zeker en vast nog meer roet in het eten van de nieuwe kever gegooid hebben. De verguisde TDI is namelijk vastgegroeid in de Beetle. En als je weet dat die markt nu volledig verdwenen is...