De BMW M2 onder de fietsen

Door: BV

Het is niet zo lang geleden dat BMW haar nieuwe fietsencollectie voor 2016 presenteerde. Die ontdek je hier. De M2 Coupé vinden de Duitsers echter zo speciaal dat hij een eigen fiets verdient. En hier is die dan.

Limited Edition

Cruise M Bike, heet de tweewieler. Hij is in de officiële introductiekleur van de M2 Coupé uitgevoerd, heeft een aluminium frame, 28” wielen, 30 versnellingen en schijfremmen van Shimano. Er komen niet meer dan 1.500 stuks van (die ‘limited edition’ valt dus nogal mee) en die zullen elk € 1.400 kosten. Wil je de M2 fiets in een niet limited edition? Dan betaal je € 200 minder voor exact hetzelfde.