Ford vindt 160 elektrische kilometers voldoende

Door: BV

Er wordt al gesproken van een Tesla-mirakel: de meer dan 350.000 mensen die bij Tesla € 1.000 (of dollar) gingen neerleggen voor het recht om zo snel mogelijk een Tesla Model 3 te kopen. Meevaller voor Elon Musk, die echter ook moest aankondigen dat het nog erg lang zal duren eer die mensen hem ook effectief krijgen, wat wellicht verklaart dat de aandelenkoers geen vlucht nam. En wat doen de andere constructeurs daaraan? Wel… niet veel, zo blijkt.

Ford werkt aan een nieuwe generatie van de elektrische Focus. Een auto die nog steeds niet op de normale productielijn wordt gebouwd en waarvan het merk met het Blauwe Ovaal dus nooit grote volumes van zal kunnen assembleren. De verantwoordelijke voor de elektrische Focus, Kevin Layden, liet op het SAE congress in Detroit afgelopen week verstaan dat een rijbereik van 160km wat Ford betreft ruimschoots voldoende is. Dat is gevoelig minder dan de Chevrolet Bolt (die ook als Opel komt) en de Tesla Model 3 uit hun accu’s (zullen) kunnen puren.