Jaguar wil geen breaks meer bouwen

En dat is de schuld van de Duitsers. Als we Jaguars designchef Ian Callum mogen geloven zullen we waarschijnlijk geen opvolger voor deze Jaguar XFR-S Sportbrake meer te zien krijgen. Of dat is toch wat we kunnen afleiden uit een gesprek met "Automotive News Europe" waarin de Schot blijk geeft van een wel erg pessimistische kijk op de toekomst van de break: "De markt krimpt drastisch. Ik vind het ontzettend erg, maar het is heel moeilijk geworden om deze markt te verantwoorden."

Jauguar en breaks: geen succesverhaal

Geluk heeft Jaguar met breaks nooit gehad. Een voorliefde net zo min. 10 jaar geleden beschouwde het merk dat type auto's overigens nog als taboe. De eerste break uit de Jaguargeschiedenis, de X-Type Estate was geen succes te noemen. Eigenlijk was het hele X-Type-verhaal onder Ford-regie een algehele flop. De Sportbrake van de eerste XF-generatie daarentegen kreeg wel bijval en verkocht op zich niet slecht. Maar onvoldoende zo blijkt. In datzelfde gesprek leren we immers dat de grootste break-markt ter wereld Duitsland is. En wat kopen de Duitsers? Duitse auto's, aldus Callum.

SUV neemt plaats in

Wie een Jaguar en ruimte wil, kan nu voor de F-Pace gaan. De 4,73 meter lange SUV biedt immers erg veel plaats met een koffervolume van met 650 tot 1.740 liter. En er wordt gefluisterd dat Jaguar van plan is ook met een kleinere SUV (de E-Pace?) op de proppen te komen.