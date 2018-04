VW sust bezitters sjoemeldiesel met cash

Door: BV

Wie in het bezit is van een Volkswagen met sjoemelsoftware, krijgt van het merk een flinke storting op de rekening. Tenminste, wanneer je het geluk hebt die auto in de VS te hebben gekocht. Daarnaast moet Volkswagen nog steeds de auto’s herstellen en garanderen dat ze niet meer zullen uitstoten en evenmin aan vermogen zullen inboeten. En de opvallend simpele oplossing die de Duitsers hebben bedacht voor de Europese markt, is er al weggelachen. “Daarmee lukt het niet”, klinkt het in Amerika’. Wil een Amerikaanse klant van z’n dieselgate-VW af, dan belooft het bedrijf die tegen een goede prijs weer terug te kopen.

En in Europa?

Volkswagen zal voor elke getroffen auto $ 5000 schadevergoeding betalen. Dat kost het merk 3 miljard. In Europa, waar de consument heel wat minder verhaal heeft tegen dergelijke praktijken, is het merk tot nader order niet van plan om z’n klanten financieel te sussen. Een soortgelijke tussenkomst zou bovendien aanzienlijk wegen op de overlevingskansen van de onderneming. In Amerika zijn 600.000 wagens getroffen. In Europa zijn het er meer dan 8 miljoen. Belangengroepen dagen de groep ook hier voor de rechter, maar het bedrijf is niet ongerust. Het maakt zich wellicht meer zorgen om de schadevergoeding van € 30.000 per auto die de Europese Comissie wil. Dat zou het einde van de groep betekenen. Die soep wordt echter nooit zo heet gegeten als eerst opgediend.