Suzuki Baleno krijgt 3 én 4 sterren van EuroNCAP

Door: BV

De Suzuki Baleno is de eerste auto die van de EuroNCAP twee crashtestscores krijgt. Een behoorlijk magere 3 sterren in de standaardversie en één ster extra wanneer de onafhankelijke crashtestorganisatie rekening houdt met extra technologie. Wat het verschil maakt, is het systeem dat bij lage snelheden zelf de rem bedient als het een risico op een botsing detecteert. Nodeloos te zeggen dat je daar niets aan hebt als het effectief tot een crash komt en dat je dan net zo slecht af bent als in een Baleno die het niet heeft.

Het is pas sinds dit jaar dat de EuroNCAP de mogelijkheid voorziet om één enkele auto twee scores te geven. De autosector wrijft zich daarbij in de handen, want het zou mensen meer geneigd moeten maken om de beurs open te trekken voor extra veiligheidsvoorzieningen.

Hoe slecht is slecht?

Amper 890kg weegt de nieuwe Baleno. Een lichtgewicht dus. En toch valt hij eigenlijk pas echt door de mand als het op veiligheidstechnologie aankomt. ABS, stabiliteitscontrole en bandendrukcontrole zijn wettelijk verplicht, maar EuroNCAP verwacht meer. Daarom krijgt hij slechts 25% op dat onderdeel. Andere scores: 80% voor volwassenen, 73% voor kinderen en 65% voor voetgangers. Kijken we naar de best geteste compacte auto die afgelopen jaar werd getest - deze Honda Jazz - ter vergelijking dan vinden we daar 93% voor de volwassenen, 85% voor de kinderen en 73% voor de voetgangers.