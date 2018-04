Track N Go maakt van elke 4x4 een rupsvoertuig

Door: BV

Enkele weken geleden trokken we zelf door het witte landschap met een Land Rover Defender die z’n conventionele wielen verruilde voor rupsbanden. Kwestie van ook de meest mulle vormen van het witte spul te lijf te kunnen. Hoe dat verliep lees je hier.

Op rupsbanden

Van de Defender moet je nog de wielen halen, maar de Amerikaanse onderneming Track N Go levert een oplossing waarbij dat helemaal niet meer moet. Daarmee maak je van elke vierwielaandrijver een rupsvoertuig. Op een kwartiertje. Je rijdt er gewoon op en maakt ze vast. Omdat de kracht eerst via de wielen wordt overgedragen op de rupsen zit je natuurlijk met wat verlies. Maar aangezien je er toch niet sneller mee mag dan 60km/u en je ze evenmin mag gebruiken op een verharde ondergrond (anders zijn de tracks al na 15km helemaal versleten) lijkt dat niet echt een probleem.

De aanpassing vergroot het contactoppervlak met de grond drastisch. Een band verdeelt de druk over hooguit 20 vierkante centimeter. Deze tracks zorgen per wiel voor één vierkante meter contactoppervlak. De bodemvrijheid stijgt ook in één klap met 20cm.

Geen koopje

De oplossing heeft ook nadelen. Het gewicht bijvoorbeeld. Eén setje weegt 680kg. En dan is er nog de prijs: zo’n $ 25.000.