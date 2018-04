Mitsubishi geeft toe: we bedriegen al 25 jaar

Door: BV

De helft van de marktwaarde van autofabrikant Mitsubishi verdampte toen afgelopen week bekend raakte dat het merk de emissie- en verbruikscijfers van minstens 600.000 auto’s vervalste. Ruim twee derde van dat volume werd gebouwd in opdracht van Nissan, dat de kat de bel aanbond.

Het bedrijf erkent dat het een ‘niet correcte’ manier gebruikte om de verbruikscijfers van z’n modellen beter te laten ogen dan ze in realiteit waren. Het testte daarom auto’s met een veel hogere bandenspanning (wat de rolweerstand en dus het verbruik beperkt) dan gebruikelijk. Een praktijk waarvan wordt gefluisterd dat heel wat Europese automerken er ook mee wegkomen bij de EU-cyclus.

“ Het bedrijf manipuleert al sinds 1991 uitstoot- en emissiecijfers ”

Inmiddels verscheen de Mitsubishi-directie voor de camera met de onthutsende mededeling dat het bedrijf al sinds 1991 uitstoot- en emissiecijfers manipuleert. Er werd lang en diep verontschuldigend gebogen. Het bedrijf beraadt zich nu over de toekomst, met inbegrip van wellicht onvermijdelijke compensaties voor de klanten. Dat wordt een moeilijke oefening gezien het bedrijf ook voor deze crisis niet blaakte van financiële gezondheid. Of er in Europa geleverde auto’s betrokken zijn en wat de definitieve aantallen (die wellicht exponentieel hoger liggen dan de 600.000 eenheden aan het begin van dit artikel) zijn, is nog niet bekend.