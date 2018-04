Dit zijn de populairste automerken van april 2016

Door: BV

Afgelopen maand werden in ons land 55.022 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Cijfers die de automerken vrolijk mogen stemmen, want dat is 7% beter dan tijdens dezelfde periode afgelopen jaar. Tel de vier maanden van 2016 op en je komt op 205.478 nieuwe auto’s of 3,5% beter dan tijdens dezelfde periode in 2015.

Renault weet ditmaal Volkswagen van de beste plek te stoten. 6.135 auto’s registreerde het Franse merk, tegen 5.338 voor de beste Duitsers. BMW staat met 4.108 op drie, Peugeot op vier (4.093) en Mercedes op vijf (3.780). De top 38 hebben we zoals steeds integraal op onze Facebook-pagina gepost.

Bedrijfsvoertuigen

Het marktsegment van lichte bedrijfsvoertuigen van zijn kant kende een lichte terugval met 2,9%. Het samengetelde resultaat dit jaar toont daarentegen een stijging met 6,3%. Ook een terugval voor de vrachtvoertuigen van minder dan 16 ton (-6,8%); de samengetelde cijfers tonen momenteel wel een markttoename van net geen 4%. Een zeer aanzienlijke toename (+45%) viel dan weer te noteren bij de vrachtvoertuigen boven 16 ton waarvan de gecumuleerde resultaten voor de voorbije vier maanden 696 eenheden hoger uitkomen (+29,2%). Dat wellicht te danken aan de invoer van de kilometerheffing. Die valt voordeliger uit voor modernere vrachtwagens met een lagere uitstoot.

Scooters en motoren

De positieve tendens bij de tweewielers heeft zich ook in april bevestigd met een resultaat dat 6,6% hoger uitkwam. Sinds begin 2016 betekent dat een toename van de inschrijvingen van motorfietsen en scooters met 9,3% of 9.496 eenheden.