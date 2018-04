BMW bouwt race-rolstoel voor Rio

Door: BV

Minder dan 100 dagen nog en de Spelen in Rio beleven hun grandioos opgezette openingsceremonie. Aan die hoogmis voor spierkracht en menselijk kunnen zullen we hier op auto55.be niet al te vaak moeten berichten. Een autobouwer heeft er immers weinig te zoeken. Maar niets, dat is ook weer niet waar. BMW zet graag de schouders onder de paralympics door enkele van de atleten van hoogtechnologisch materiaal te voorzien. BMW maakt voor hen deze competitierolstoel.

Er is op geen cent gekeken. De huidige rolstoel maakt nog gebruik van aluminium, maar de nieuwe is nu helemaal in koolstofvezel uitgevoerd. Daardoor kon de nieuwe nog een stuk aerodynamischer vormgegeven worden. Er is uiteraard ook naar stabiliteit, wendbaarheid en weerstand gekeken en elk exemplaar is anders, want ze zijn helemaal op maat.