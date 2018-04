Ford lijmt Mustang uit 1965 en 2015 aan elkaar, maar waarom?

Door: BV

Het zou een goede manier zijn om de gelijkenissen en evolutie van de Ford Mustang aan te tonen. Maar dat is slechts een neveneffect. Deze twee Mustangs, die overigens niet perfect op de middenlijn met elkaar zijn verlijmd, illustreren vooral wat Ford beschouwd als unieke stijlkenmerken voor het model. Daarom staat deze display ook in de kantoren van het Amerikaanse patentbureau.

Gewoon een auto

Het Blauwe Ovaal weet dat wanneer de Mustang voor het eerst werd geïntroduceerd, in 1964, er geen specifieke stijlelementen beschermd werden. Het was immers gewoon een auto. Toen anderhalf jaar later één miljoen exemplaren aan de man gebracht waren, was het niet langer gewoon een auto. Toen begon Ford met bescherming voor enkele van de stijlelementen aan te vragen. En dat deed het ook voor de nieuweling. Daarin zitten 36 beschermde esthetische elementen. Elementen die ervoor moeten zorgen dat een ander automerk niet zomaar een auto op de markt kan brengen die op de Mustang lijkt. Behalve in China natuurlijk, want daar trekken ze zich van intellectuele eigendom niets aan.