​Range Rover: vreemdgaan kan ernstige gevolgen hebben

Als wraakactie kan het tellen. Een vrouw verdenkt haar vriend van overspel en als cadeautje bekladt ze zijn circa € 100.000 kostende Range Rover met opmerkelijke graffiti-boodschappen. De man was niets vermoedend bij het bekende warenhuis Harrod's gaan shoppen en toen hij terugkwam trof hij zijn nagelnieuwe Range in het centrum van Londen vol knalrode verwensingen aan. "Cheater, it's over" en "Hope she was worth it".

En een parkeerboete

De auto viel alleszins op en werd gretig gefotografeerd door voorbijgangers. Als klap op de vuurpijl viel ook het oog van de politie erop. Het overspelig vriendje stond namelijk fout geparkeerd. 130 pond bovenop een zwaar gehavende spiksplinternieuwe auto. Het kan verkeren. De identiteit van de eigenaar is ons niet bekend, maar het zou niet verbazen mocht het een voetballer zijn.