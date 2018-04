Nieuwe SUV Skoda heet Kodiaq

Door: ADD

Hoe Skoda’s nieuwe SUV eruit zal zien, toonde de Tsjechische Volkswagentak ons al in maart op het Salon van Genève met de "Vision S". Toen gingen er nog twee namen door de geruchtenmolen: Snowman en Kodiak. En een van hen is het nu ook effectief geworden. Skoda heeft officieel aangekondigd dat hun nieuwe telg Kodiaq zal heten.

De Kodiak beer waaraan de SUV zijn naam ontleent, weegt zo’n 300 kilogram. Een pak minder dan de op stapel staande Skoda die qua grootte boven de VW Tiguan zal uittorenen en met zijn lengte van 4,70 meter zeven centimeter langer wordt dan de huidige Audi Q5.

K wordt Q (van Audi?)

Waarom de K in de naam van de beer plaats heeft moeten ruimen voor een Q is vooralsnog onduidelijk. Het zou kunnen dat er verwezen wordt naar Audi’s SUV-naamgeving, maar daarover laten de Tsjechen niets los. Ook wat andere details betreft, hullen ze zich in stilzwijgen.

Motor dwars

Van de bijna productierijpe concept "Vision S" die in Genève stond, weten we echter wel al dat er dankzij de dwarsgeplaatste motor ruimte komt voor een derde zitrij, anderzijds wordt daardoor een zescilinder hoogst onwaarschijnlijk.

Skoda zal dus uit de grotere viercilindermotoren van de groep putten, en dan denken we aan de turbodiesel met 240pk of een turbobenzine met 280pk. Vierwielaandrijving staat buiten kijf.

Parijs

De echte Kodiaq zullen we dit najaar de het Autosalon van Parijs voor het eerst te zien krijgen. De dealers en klanten mogen de SUV begin 2017 verwachten.