Amerikaanse politie niet onder indruk Tesla Model S

Door: BV

Een jaar lang testte de politie van Los Angeles de Tesla Model S als patrouille- en interventiewagen. En het resultaat is… dat de ordemacht er nog niet meteen stopcontactauto’s zal aanschaffen. Twee Tesla's die door de fabrikant ter beschikking werden gesteld, presteerden uitstekend als snelle interventiewagen. De autonomie bleek bovendien ruimschoots voldoende voor een standaard shift.

Dat de LAPD toch niet tot een aankoop overgaat, heeft te maken met de stroomvoorziening. In de VS valt die vaker uit dan in Europa, soms dagen aan een stuk, en de politie wil er vooral wachten op een meer robuuste infrastructuur. De stad Los Angeles wil zo snel mogelijk 160 elektrische voertuigen in gebruik nemen, maar op de politie hoeven ze dus voorlopig niet te rekenen.