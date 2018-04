Gevandaliseerde Range Rover is niet wat het lijkt

Door: BV

Een paar weken geleden stond op deze pagina’s nog een Range Rover die danig onder handen was genomen door een jaloerse vriendin van de eigenaar. Tenminste, zo leek het. Maar die in centraal Londen geparkeerde en massaal gefotografeerde SUV was niet wat het leek. Nu is immers gebreken dat het de hele vandalenstreek opgezet plan was. Het was een publiciteitsstunt, bedacht door een marketingbureau voor het promoten van de niet al te smakelijke koetswerkkit op de Range. De auto kreeg veel aandacht. De kit… geen. Hoe zou dat nu komen?