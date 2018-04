Suzuki: uitstoot 2 miljoen auto's vervalst

Door: BV

Volkswagen knoeide nog steeds met verbruikscijfers van het grootste aantal auto's. Maar dat het niet alleen is, weten we inmiddels met zekerheid. Mitsubishi gaf eerder al toe dat de cijfers voor de Japanse markt al zo maar eventjes 25 jaar lang bewust te rooskleurig werden weergegeven. Er werd lang en diep gebogen bij Mitsubishi. En nu doet Suzuki hetzelfde.

Net als bij Mitsubishi moet Suzuki toegeven dat het het verbruik wel heeft gemeten, maar dat niet precies volgens de Japanse richtlijnen heeft gedaan. Vals spelen heet dat.

Vooralsnog zou er niets mis zijn met de cijfertjes voor andere markten. Tot iemand daar het tegendeel over bewijst, natuurlijk. Lopen we de lijst met getroffen modellen - 16 in het totaal - af, dan komen we daar in elk geval ook producten tegen die ook bij ons verkocht worden: de Alto, Jimny, Baleno, Swift en SX4 S-Cross. Zowat alles, behalve een Vitara dus.

Aandeel onderuit

De beurskoers van het merk reageerde op voorspelbare wijze. Het ging onderuit. Ruim 10% van de waarde van het bedrijf verdampte op één enkele beursdag.