VW pompt € 250 miljoen in Uber-concurrent

Door: BV

Volkswagen investeert in een autodeeldienst! Logisch, want ook zowat alle grote andere spelers doen hetzelfde. Want, net als over zelfrijdende auto’s, zijn de grote autobouwers het roerend met elkaar eens: die autodeeldiensten, dat is de toekomst. Geen dode mus die het gebruikt, maar dat doet weinig terzake. Of meer accuraat: in Europa blijft het een randverschijnsel, op Uber na.

Gett, dat een dienst uitbaat die je kan vergelijken met het eerder genoemde Uber (waar Toyota al flink wat centen in pompte) en opereert vanuit de EU, krijgt van VW ruim € 250 miljoen. GM investeerde al eens een half miljard in Lyft, wat geheel zelfrijdende taxi’s (Total Recall!) op moet leveren. Luister eens hoe VW de investering uitlegt: “innovatieve, digitaal geïntegreerde diensten die alle aspecten van mobiliteit omvatten beloven een sterk groeimomentum en bieden de mogelijkheid om gigantische inkomsten te genereren. Een belangrijk verschil met Uber, waar VW even de vinger op legt, is dat Gett alleen gebruik maakt van bestuurders met de nodige licenties. “En dus niet zomaar eender wie”.