Productiestop bij Audi door wateroverlast

Door: BV

De helft van België zat gisteren met de voeten in het water. Dat leverde de onvermijdelijke verkeerschaos op terwijl er straten blank kwamen te staan en er in heel wat kelders water moest weggepompt worden. Bij het niet eens handvol Belgische autofabrieken was er niets aan de hand, maar ook Duitsland kreeg heel wat hemelwater te verduren. En daarom moest de productie van de Audi-faciliteit in Neckarsulm een tijdlang de productie onderbreken.

Audi Neckarsulm

Dat geeft ons het gedroomde excuus om je eens wat cijfertjes over die fabriek voor de voeten te gooien. De ruim 300.000 vierkante meter grote faciliteit stelt 16.300 arbeiders en bedienden tewerk. Die bouwden er afgelopen jaar niet minder dan 272.103 auto’s. De instelling bouwt onder meer de Audi A4, A5, A6, A7, A8 en ook de R8 Coupé en Spyder.