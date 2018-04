Deze Britse schoonheid is in België gestolen

Door: BV

Het is geen goed idee om je kostbare klassieker achter te laten langs de autostrade in ons land. Voor je het weet is iemand met slechte bedoelingen ermee aan de haal. Het overkwam de eigenaar van deze Jaguar E-Type Roadster uit 1968.

Afgelopen vrijdag 27 mei kreeg het oudje omstreeks 8u ’s avonds op de E42 in de buurt van Bergen elektrische problemen. Daardoor werd de roadster aan de kant gedwongen. De eigenaar bleef erbij tot ongeveer kwart over 10 en ging vervolgens hulp halen. Toen hij terugkwam was z’n geliefde oldtimer met de Noorderzon verdwenen. De eigenaar ging op facebook op zoek naar informatie, voorlopig nog zonder concrete aanwijzingen. Wie tips concrete tips heeft, kan die bij de autoriteiten kwijt of ze via het contactformulier met Auto55 delen. Wij seinen ze vervolgens aan de eigenaar door. Hieronder nog even enkele concrete details:

Jaguar E-Type Roadster

Bouwjaar: 1968

Nummerplaat: FND320F (UK)

Chassisnummer: IE17194

Motornummer: 7E16405-9