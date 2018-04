Belgische automarkt groeit spectaculair, Renault het populairst

Door: BV

Afgelopen maand mei werden in ons land 48.856 nieuwe auto’s ingeschreven. Dat laat vakorganisatie Febiac weten. Het cijfer ligt zo maar eventjes 20% hoger dan dat van mei 2015. Het aantal inschrijvingen van nieuwe auto’s dit jaar komt daardoor op 254.334. Dat is 6,4% meer dan tijdens de eerste 5 maanden van verleden jaar.

Renault op 1

Twee merken wisten afgelopen maand meer dan 5.000 auto’s te registreren. VW en Renault. Maar de Fransen waren met iets minder dan 200 auto’s de Duitsers te snel af. Op de derde stek vinden we BMW met 3.839 stuks. Vier is alweer voor een Duits merk: Opel (3.510). Op de vijfde plek staat Peugeot (3.325). Dat weet Audi overigens maar net achter zich te houden. De complete top 40 hebben we zoals gebruikelijk op onze Facebook-pagina geplaatst.

Bedrijfswagens

Ook de resultaten van de markt van lichte bedrijfsvoertuigen stemmen tot tevredenheid met een toename van 12% in mei 2016 en een samengeteld resultaat dat 7,3% hoger ligt.

De vrachtvoertuigen beneden 16 ton zagen dan wel hun inschrijvingscijfers dalen met 4,6% (voor een totaal dat flirt met het evenwicht ten opzichte van verleden jaar); de voertuigen boven 16 ton tekenden voor een verbetering met 7,6%. Daardoor komen de samengetelde cijfers nu 25% hoger uit.

Tweewielers

Noteer tevens de uitstekende meimaand die gerealiseerd werd bij de inschrijvingen van motorfietsen: + 12,3% of een totaal van 2.828 stuks. Voor de voorbije 5 maanden samen klimmen de resultaten bij de gemotoriseerde tweewielers ruim 10% hoger met 12.324 ingeschreven eenheden tegenover 11.205 tijdens diezelfde periode in 2015.