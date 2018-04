Nieuwe Mercedes E-Klasse Break: meer stijl, minder ruimte

Door: BV

Als de Duitsers het over het T-Model van de E-Klasse hadden, dan wist je met zekerheid dat het een pakezel zou zijn. Want de E, dat is een praktische auto. Een gigantische, praktische auto. Bij de vorige generatie kon er 695l in de koffer, nog voor je een afdekking moest verwijderen of een zetel moest wegklappen. En nu is de nieuwe er. Met ruimte voor een Europalet tussen beide achterste wielkasten.

Meer stijl

Over het uiterlijk kunnen we relatief kort zijn. Al eens een Mercedes C-Klasse Break gezien? In Duitsland heeft men de kopieermachine op 110% gezet en klaar! Wie voor kenner wil doorgaan, begint best al meteen met op de details te studeren. En om er net zo uit te zien als z’n kleine broer, geeft de E wel wat liters prijs. In de koffer past nu nog 670l. En met de bank plat wordt dat 1.820l. Heel erg veel, maar net wat minder dan voorheen. Overigens heeft Mercedes er wel voor gezorgd dat het je op papier nog 30l extra kan geven, door ervoor te zorgen dat je de achterbank wat rechter kan zetten. Maar dan wil je niet meer achteraan moeten zitten.

Een trekhaak komt van onder de achterbumper met een druk op de knop. Er is een zijwindassistent en het ESP herkent ook een slingerende aanhanger. En omdat achteraan een luchtophanging standaard is, zal de E altijd netjes horizontaal blijven liggen, ook met 2,1 ton (het maximale homologatiegewicht) aan de haak.

Isolatie

Is alle bagage aan boord en zitten de kinderen op de achterbank dan is er achterin vermaak dankzij houders die een iPad ontvangen. Aan comfort en extra voorzieningen is er geen gebrek. Net zoals de E-klasse sedan is er extreem veel aandacht besteed aan geluidsisolatie. En er zijn gigantische schermen, de E kan semi-autonoom rijden en de materialen zijn volgens Mercedes helemaal de top.

Meer dan 400pk? Geen probleem

Het motorengamma bestaat bij de benzinemotoren uit de E 200 (184pk), de E 250 (211pk) en de E 400 (zescilinder met 333pk). Dieselen kan met de 200 d (150pk), de E 220 d (194pk) en de E 350 d (258pk). Het voorlopige topmodel is zo’n AMG-light en staat als E 43 4Matic in de prijslijsten. Het zescilinderblok in dit AMG-model is 401pk sterk en ontwikkeld 520 Nm. In tegenstelling tot de andere motoren wordt de kracht bij dit model verdeeld over alle vier de wielen. Het zorgt er mede voor dat in zo goed als alle omstandigheden in 4,7 seconden naar 100 km/u kan worden gesprint. Wel handig als je je bagage dan stevig op zijn plek hebt liggen.

In oktober staat de E Break bij de dealer.