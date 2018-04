JLR vindt deze Landwind een namaak-Evoque, trekt naar de rechtbank

Door: BV

Jaguar Land-Rover wil het vel van Landwind omwille van deze X7. De Britten zijn van mening dat het gaat om een overduidelijke kopie van de Range Rover Evoque. Het bedrijf was ook not amused dat Landwind-dealers in China bovendien pakketjes aanbieden waarin de merknaam en de grille van het Chinese bedrijf worden vervangen door die van Land Rover.

Het is lang niet voor het eerst dat Chinese autobouwers een auto voorstellen die verdacht hard lijkt op die van een ander merk. En het gaat daarbij duidelijk verder dan alleen maar wat inspiratie opdoen. Per slot van rekening kijkt iedereen in de industrie naar iedereen. Nee, het gaat om flagrante namaak, waarvan we hier al eens 10 voorbeelden op een rij zetten.

Winst niet zeker

Land Rover maakte een zaak aanhangig bij het gerecht in Peking, maar het is lang niet zeker of het daar op veel sympathie zal mogen rekenen. In het verleden had het totalitaire Chinese regime niet al te veel oren naar de verzuchtingen van de automerken. Integendeel, met een beetje pech mag je je er aan vergeldingsacties verwachten. Voor de Landwind RX7 heeft Land Rover besloten de teerling toch te werpen.