Politie LA ziet BMW i3 wel zitten, Tesla niet

Door: BV

De Politie van Los Angeles, in het door een lage uitstoot geobsedeerde Californië, deed eerder al testen met een Tesla Model S. En hoewel het best tevreden was van de prestaties van de Amerikaanse EV, besloot het toch niet over te gaan tot de aankoop ervan. De reden? Het stroomnet is er onvoldoende betrouwbaar. Dan maar een BMW i3, zullen ze zeggen. Een variant met Range Extender, want die kan gewoon op brandstof rijden als de stroom er eens dagen aan een stuk uitvalt. In een staat die in een aardbevingsgevoelige zone ligt, geen onredelijke maatregel.

Geen klein beetje

De overheid koopt er geen klein beetje van, maar meteen 160. Hoofdzakelijk voor politiediensten, maar ook voor brandweer en ‘algemene diensten’. Nuja, kopen… strikt technisch gezien gaat het om leasing. De LAPD liet er meteen bij weten dat ze weliswaar ingezet zouden worden voor een veelvoud aan diensten, maar dat ze de krachtige interventiewagens van de snelwegpolitie er niet door vervangt. Daarvoor zijn ze niet snel genoeg.