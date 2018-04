Mini Clubman All4 Scrambler Concept

Door: BV

De naam van de concept car alleen is voldoende als titel. Het is een flinke boterham. De term scrambler komt uit het motorfietsverleden. Daar werd die gekleefd op motorfietsen die eigenlijk gebouwd waren voor straatgebruik, maar gemodificeerd werden om ook een flinke streep terrein te lusten. Mini past datzelfde recept gewoon toe op een Clubman. De vierwielaandrijving is mooi meegenomen.

Lenen bij BMW

Dat scrambler ooit op een motorfiets prijkte, is alleen maar logisch. Er was dan ook een BMW tweewieler met die naam. Die haalde het bedrijf even van stal voor de foto’s. En hij deed dienst als inspiratie. Mat grijs en een interieur met Nappa en Alcantara.

Naast de eerder al vernoemde vierwielaandrijving kunnen we ook de een (beetje) verhoogde ophanging, de extreme banden en talloze beschermplaten aanvoeren. Het bagagerek achterop het dak alsook de lederen koffer zijn vooral cool, maar dragen in feite niets bij.

Productieplannen zijn er niet. Het is zelfs gewoon Mini Italië dat zelf het initiatief nam om deze scrambler te creëren.